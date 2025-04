In der untersuchten US-amerikanischen Stichprobe aus den Jahren 2003 bis 2019 waren außerdem nur neun Prozent der Fondsmanager weiblich, und sie verwalten lediglich rund drei Prozent des gesamten Nettofondsvermögens. Wären mehr Frauen in der Fondsbranche vertreten, könnten sie Kapital in bisher unterrepräsentierte Wirtschaftssektoren lenken, schlussfolgert die Autorengruppe. Dies könnte Innovation und Wachstum in Bereichen wie Gesundheitswesen und Technologie fördern. Im vom maskulinen Investitionsverhalten profitierenden Energie- und Finanzsektor könnte es hingegen zu finanziellen Engpässen kommen.