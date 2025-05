Die menschliche Sprachfähigkeit ist möglicherweise nicht so einzigartig wie bisher angenommen. Auch Schimpansen sind durch die Kombination verschiedener Rufe zu einer komplexen Kommunikation fähig, wie Forscher der Max-Planck-Institute für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) und für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig in Zusammenarbeit mit zwei Zentren für Neurowissenschaften in Lyon herausgefunden haben. Demnach könnten die Tiere einzelne Rufe zu 16 verschiedenen Kombinationen von Zweierrufen zusammensetzen und damit deren Bedeutung erweitern, ähnlich den Merkmalen der menschlichen Sprache.