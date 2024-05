Die Forschenden sehen in den Ergebnissen ihrer Studie auch eine gesellschaftspolitische Relevanz. Wenn Entzündungen, wie sie bei Infekten vorkommen, nicht nur unsere körperliche Gesundheit beeinflussen, sondern auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, stellt sich die Frage: Wie wirkt sich ein allgemeines Krankheitsgefühl beispielsweise auf die Entscheidungsfindung aus, etwa auch in Bezug auf politische Entscheidungen, auch in der Rückschau auf die Pandemie?