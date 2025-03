Was das konkret bedeutet, lässt sich am Beispiel der USA und ihres aktuellen Präsidenten illustrieren. Trump versucht, eine längst vergangene Zeit wiederzubeleben, in der Fabriken den Reichtum des US-amerikanischen Hinterlands begründeten. Um das zu erreichen, blendet er große Teile der Welt einfach aus. "Kommen wir also an die Grenzen der bestehenden Ideen, werden nicht die Ideen geändert, sondern der Kreis derjenigen brutal reduziert, die noch berücksichtigt werden. Das ist der Moment, in dem nicht mehr tragfähige Lösungen in faschistische Richtungen kippen."