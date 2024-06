Flexiblere Organisation, Stärkung der Mitarbeiter: Das ist das Grundprinzip der Verkürzung der Arbeitstage von fünf auf vier. Die TU in Ilmenau hat in einem Forschungsprojekt unter dem Namen InnoFARM in insgesamt 164 Interviews Menschen zur Auswirkung der verkürzten Anzahl an Arbeitstagen auf ihr Erleben befragt. Die Quintessenz: Flexibilität ist gefordert, genau wie Teamplay.