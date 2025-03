Regel-Schlupflöcher seien nicht nur im Zusammenhang mit Kindern super interessant, sagt Kiera Parece. "Wenn man einmal anfängt, über sie nachzudenken, sind sie überall: im Gesetz, in der Geschichte, in Fabeln, in Rebellionen, im Alltag, in Regierungen, in Unternehmen, in allem." Schlupflöcher seien aber auch besorgniserregend: "Wir Menschen entwickeln derzeit neue Formen der maschinellen Intelligenz, die vielleicht nicht das tun, was wir wollen. Wenn wir am Ende einen Flaschengeist bauen, sollten wir Flaschengeister besser verstehen", so die Forscherin.