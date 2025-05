Warum lieben wir Fake News?

Damit geraten wir in einen Zustand, in dem wir merken, dass wir nicht mehr vernünftig miteinander reden können – weil wir von unterschiedlichen Informations-Planeten kommen: "Demokratie beruht darauf, dass man sich zumindest einigen kann, ob die Erde nun rund oder flach ist, zum Beispiel. Es gibt so fundamentale Sachen, wo man sich einfach einigen muss", so Stephan Lewandowsky. "Und wenn man dann einfach sagt: 'Nö, ich will nicht, dass die Erde rund ist, für mich ist sie flach' und dann so tut, als ob das okay ist, dann hat man ein irres Problem, weil das parlamentarische System dann nicht mehr funktioniert."