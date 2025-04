Warum stirbt die Hoffnung zuletzt?

Doch wo kommt sie her, die Hoffnung? Könnte es nicht sein, dass sie in unserem Gehirn ein bestimmtes Areal hat, aus dem sie hervorkrabbelt, aus dem sie sich in unsere Gedanken schleicht und uns infiziert, ohne dass wir uns wehren können? Und dass sie Verbündete hat, beispielsweise Hormone, die ja auch Glück, Zuversicht und Traurigkeit steuern können?

"Das ist zu mechanistisch gedacht", winkt Maio ab. "Denn die Hoffnung ist etwas, was den ganzen Menschen durchdringt, ohne dass wir das genau konkretisieren könnten. Das ist das Spezifische der Hoffnung. Das ist nicht nur ein Fokus auf etwas, sondern das ist eine Gesamtbestimmtheit des Menschen, im Grunde eine Einstellung zur Welt."

Gefühl schlägt Verstand

Auch wenn wir die Hoffnung im Menschen nicht mit einem Ort im Gehirn in Verbindung bringen können, so löst sie ja vielleicht Prozesse in unserem Körper aus, deren Abläufe wir sehr wohl nachvollziehen können. Denn beim Hoffen wird beispielsweise das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert – das Hoffen ist mit Glücksgefühlen verbunden und das Glückshormon Dopamin spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Der hoffende Mensch ist derjenige, der im Bangen eine Gelöstheit empfindet. Giovanni Maio, Professor für Medizinethik, Universität Freiburg i. Br.

Das würde wiederum erklären, warum Hoffnung oft stärker ist als der Verstand. Menschen mit schweren Erkrankungen klammern sich oft an jede noch so geringe Überlebenschance. Und so glaubt man, dass Hoffnung und Zuversicht die Heilungschancen beeinflussen – vielleicht, weil Hoffnung unter anderem auch das Immunsystem stärkt.

Hoffnung gibt es in klein und in groß