Warum vergeht die Zeit im Alter immer schneller?

"Es ist ja nicht so, dass das Gehirn berechnet, dass dieses letzte Jahr ein Achtzigstel ist, so wird das wahrscheinlich nicht ablaufen." Stattdessen müsse man einen psychologischen Mechanismus finden, so Wittmann. Einen Mechanismus, der unsere Zeitwahrnehmung beeinflusst – und zwar unsere Zeitwahrnehmung im Nachhinein. "Und ich glaube der beste Mechanismus ist der über das Gedächtnis und die Anzahl der Gedächtnis-Eindrücke."

Je mehr wir erleben, desto länger die Zeit

Damit kommen nun also unser Gedächtnis, unsere Eindrücke und Erinnerungen ins Spiel. Doch wie wird daraus ein Zeitempfinden? "Ich kann ja die letzten zehn Jahre nicht in mich hinein fühlen", erklärt Psychologe Marc Wittmann. "Sondern das, was ich erlebt habe, das generiert sozusagen mein Gefühl von Zeit. Und da ist die Faustregel: Je mehr ich Emotionales erlebt habe, desto länger kommt mir ein zurückliegender Zeitraum vor."

Die zentrale These lautet also: Je mehr ich erlebt habe, desto mehr Erinnerungen habe ich im Gepäck und desto länger erscheint mir der vergangene Zeitraum. Aber rein theoretisch haben doch alle 80-Jährigen gleich viel erlebt, oder? Sie waren alle gleich viele Tage auf dieser Welt, nämlich 29200. Sie hatten in etwa gleich viele Frühstücke und vielleicht auch Sommer-Urlaube. Okay, vielleicht war der eine öfter im Kino als der andere, aber dafür hat der andere in der gleichen Zeit eben Rommé gespielt. Gedächtniseindruck bleibt doch trotzdem Gedächtniseindruck. Oder etwa nicht?

"Nee, so einfach ist das nicht", sagt Wittmann und verweist auf ein entscheidendes Detail, dass ganz zentral ist für unsere Zeitwahrnehmung: Die Emotionen.

Je mehr Emotionales ich erlebt habe, desto länger kommt mir ein zurückliegender Zeitraum vor. Marc Wittmann, Psychologe und Biologe, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg i. Br.

Es geht also nicht nur um die bloße Anzahl an Erinnerungen, sondern auch darum, was das für Erinnerungen sind und wie sie zustande gekommen sind. Ein Beispiel: Wenn wir für ein verlängertes Wochenende mit Freunden nach Rom fliegen, sind dort zum ersten Mal und haben sehr viel Spaß, dann sind das so viele neue Eindrücke, die in unserem Gedächtnis gespeichert werden, dass uns diese zwei, drei Tage unglaublich lange vorkommen, wenn wir wieder zurück sind. Anders sieht aus, wenn wir diese Zeit 'nur' in unserer Alltäglichkeit zu Hause verbracht habe, mit Wäschewaschen oder sonst irgendwelchen Dingen. Dieselben zwei, drei Tage vergehen dann relativ schnell im Nachhinein, weil nicht so viel Neues passiert ist und eben nicht so viel abgespeichert werden muss.

Zeitparadox: Zwei Tage im Wartezimmer sind nicht wie zwei Tage Urlaub

So ein Urlaubs-Wochenende in Rom, das einem im Nachhinein wie eine Woche vorkommt, ist vor Ort ja extrem schnell vorbei, hinterlässt aber extrem viele Spuren im Gedächtnis. Doch die Zeit im Wartezimmer beim Arzt, die gefühlt eine Ewigkeit dauert, spielt in der Erinnerung so gut wie keine Rolle mehr. Heißt das, wir erinnern uns also genau umgekehrt?