Na, welcher Wut-Typ sind Sie so? Springen Sie aus dem Anzug und ticken komplett aus, wenn man Sie nicht ernst nimmt, übergeht, ignoriert, beschimpft oder schlecht behandelt? Oder sitzen Sie still in der Ecke mit 180 Puls und grummeln leise vor sich hin?

Fest steht schon mal: So wie ein angriffslustiges Tier zur Warnung die Zähne zeigt, verzieht sich unser Gesicht: "Wut, die wir empfinden, die signalisieren wir nach außen, indem sich unser Gesicht zur Fratze verzieht", sagt der Psychiater und Neurowissenschaftler René Hurlemann. "Das ist ein soziales Stoppsignal an meine soziale Umgebung. Also: 'Bis hier und nicht weiter. Wenn ihr mich weiter piesackt, wenn ihr mich weiter ärgert, dann müsst ihr vielleicht damit rechnen, dass das Ganze eskaliert.'"

Wut ist unsere Warnung an Mitmenschen

Danke für die Absolution, Herr Hurlemann. Denn wenn's reicht, dann reicht's – dann sorgen ein entsprechender Hormonspiegel und ein erhöhter Blutdruck dafür, dass der Kessel explodiert. Ab einem gewissen Stadium gibt es dann auch kaum noch Gegenmittel: "Durch den erhöhten Blutdruck schottet sich das Gehirn auch so ein bisschen von Außenreizen ab und es entsteht dann eine Wahrnehmung bei den Menschen, die dann sachliche Argumente auch durchaus ausblendet und Kurzschlusshandlungen fördern kann."

Wenn Wut dauerhaft unterdrückt wird, dann sucht sie sich andere Ventile Prof. Dr. Dr. René Hurlemann Psychiater und Neurowissenschaftler

Hurlemann sagt auch, dass man Wut durchaus zeigen und bis zu einem gewissen Punkt ausleben darf. Und sogar ausleben sollte – und zwar aus zwei Gründen:

Erstens ist sie etwas, das zu unserem Menschsein gehört. Die Wut hat sich quasi mit den archaischsten Formen der Gehirnentwicklung gleich mitentwickelt, sagt Hurlemann.

Und zweitens: Wut permanent zu unterdrücken, macht krank. Das ist in etwas so, als würde man einen aufgeblasenen Ballon unter Wasser drücken. "Wenn sie dauerhaft unterdrückt wird, dann sucht sie sich andere Ventile. Das mündet dann beispielsweise in Bluthochdruckerkrankungen", so Hurlemann.

Wut ist natürlich – aber kein Freifahrtschein für verbale oder körperliche Gewalt