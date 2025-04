Warum wird man Terrorist?

Hoffentlich passiert nichts, hoffentlich geht alles gut

Was geht in Menschen vor, die mit Autos in Weihnachtsmärkte rasen; die bewusst Kinder, Mütter und Väter, Omas und Opas töten; die mit Sprengstoff-Gürteln auf Flughäfen oder Bahnhöfen unvorstellbares Leid anrichten; die mit einem Messer, wie in Aschaffenburg geschehen, sogar auf ein kleines unschuldiges Kind losgehen?

Jedes Mal, wenn so etwas passiert, sind wir fassungslos, voller Unverständnis, Traurigkeit und auch Wut. Und hoffen leise, dass uns selbst so etwas im Leben nie passieren wird.

Sie haben es also geschafft, die Terroristen. Sie haben es geschafft, dass, wenn wir ein Konzert besuchen, in ein Flugzeug steigen oder auf ein Volksfest gehen, sich so ein Gefühl ins Hirn eingebrannt hat: Es könnte etwas passieren. Und wir dann denken: Hoffentlich passiert nichts, hoffentlich geht alles gut. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Gercke

Die Währung des Terrorismus: Opferzahlen

Sie kennen uns nicht, die Terroristen. Und trotzdem würden sie uns und unsere Familien liebend gern umbringen, wenn wir zufällig da sind, wo der nächste Anschlag stattfindet. "Bei terroristischen Anschlägen sind zivile Opfer halt das, was erwünscht ist. Also es sollen möglichst viele Personen verletzt werden, es sollen möglichst viele Personen getötet werden", erklärt Kristin Weber vom Zentrum für kriminologische Forschung Sachsen (ZKFS).

Hinter Terror steckt also immer auch die Idee der Macht, im Sinne von: Wir haben Euch in der Hand! Ihr werdet uns nicht los, wir sind immer da und überall! Ihr könnt euch nicht sicher sein!

Sodass gesagt wird: Wir haben hier die absolute Macht. Wir können über Leben oder Tod bestimmen. Kristin Weber, Zentrum für kriminologische Forschung Sachsen (ZKFS)

Doch ist Terror nicht genau das Gegenteil von Macht, Einfluss und Stärke? Hinter den Drahtziehern stehen am Ende letztlich verzweifelte, sinnsuchende und verirrte Seelen, in denen der Hass ein Zuhause gefunden hat. Dabei ist völlig egal, ob etwa ein Rechtsextremer in einer Shisha-Bar ein Blutbad anrichtet, ob ein Islamist mit einem Auto in einen Weihnachtsmarkt rast oder die Rote-Armee-Fraktion, die RAF, den damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer ermordet. Bildrechte: picture-alliance / Sven Simon | Windeck/SVEN SIMON

Zwischen Rekrutierung und Radikalisierung

Biografien von Attentätern sind so unterschiedlich wie ihre Motive. Aber eines haben sie alle gemeinsam, sagt der Psychologe Claas Pollmanns von der TU Chemnitz: "Dass man Kränkungen erlebt, dass man eine Ungerechtigkeit gegenüber der eigenen Gruppe empfindet und sich dann in bestimmte Milieus hineinbegibt oder eben erst dann die Möglichkeit besteht, dass man empfänglich wird für Nachrichten von Rekrutierern."

Die Personen merken mit ziemlicher Sicherheit nicht von Anfang an, worum es hier eigentlich geht, was das Ziel ist. Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte