Was hilft gegen Fake News?

Fake News in die Bedeutungslosigkeit abzuschieben, ist eigentlich das Einfachste der Welt. Wir alle müssten nur etwas vernünftiger sein; diejenigen, die an Fake News verdienen, müssten damit aufhören, sie zu verbreiten; und die Politik müsste klare gesetzliche Rahmenbedingungen vorgeben und besser, offener – um nicht zu sagen – ehrlicher kommunizieren. Und das wär's schon.

Mit "kein Mensch" meint Stephan Lewandowsky von der University of Bristol (England) an dieser Stelle die Betreiber der Social-Media-Plattformen – die wichtigsten Quellen, die Fake News verbreiten. "Die Lösung ist, dass man durch Gesetze oder Regelungen die Algorithmen dazu bringt, dass Falschinformationen nicht mehr in den Vordergrund gestellt werden", so der Psychologe und Fake-News-Forscher. "Aber hier ist das Problem: Sie verlieren dadurch Geld. Weil die Falschinformation ja genau das ist, was die Leute – weil sie eben empörend ist – auf der Plattform hält."