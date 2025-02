Funktioniert ein Krieg in der Zukunft ohne Zerstörung? Nein.

Hendrik Remmels Worte hören sich so an, als könnte man künftig einen großen Krieg führen, ohne dass eine Scheibe zu Bruch gehen würde. Aber das stimmt so nicht – auch der Krieg in der Ukraine fing mit einem Cyberangriff an und wir wissen, wie die Städte und Dörfer jetzt aussehen:

"Also wir hatten gleich am ersten Tag im Krieg gegen die Ukraine einen großen Cyberangriff, auf Internetkonnektivität. Der hat auch funktioniert. Der hat ja auch in Deutschland Windkraftanlagen lahmgelegt und all sowas. Aber seitdem ist es dazu gekommen, dass sehr viele Cyberattacken zurückgewiesen wurden und das deshalb nicht so ein großes Thema war." Das sagt Politikwissenschaftlerin Ulrike Franke, sie beschäftigt sich mit Fragen der europäischen Sicherheit und neuen Technologien der Kriegführung. Sie sagt, der Krieg gegen digitale Infrastrukturen – militärische wie zivile – wird eine zentrale Rolle spielen.

Wie Corona, nur schlimmer? Wir sind auf Kriegsumstände mental nicht vorbereitet

"Und wenn der Strom ausfällt wegen eines Cyberangriffs, dann kann man nicht mehr einkaufen gehen, dann kann man kein Geld abheben. Dann sitzt man im Dunkeln, im Kalten. Es ist die Sorge, dass ein Cyberangriff ein Land in kürzester Zeit in die Steinzeit bringen könnte." Da ist rein theoretisch noch nichts kaputtgegangen und trotzdem funktioniert nichts mehr. Alles aus und vorbei. Die Klospülung funktioniert nicht mehr, aus dem Hahn kommt kein Wasser, keine automatische Tür im Supermarkt geht mehr auf, die Zapfsäulen haben keinen Strom mehr. Das wäre der schlimmste Fall nach einem Cyberangriff. Wie gesagt, in der Ukraine hat das nicht funktioniert. Aber die Gefahr besteht, sagt Hendrik Remmel:

"Also sehr schnell kommt man dort in Szenarien und das ist das Entscheidende, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist, kommen Gesellschaften an ihre strukturelle Belastungsgrenze. Darauf sind wir in Deutschland und viele andere europäische Nationen – die skandinavischen und baltischen mal außen vor – auch mental überhaupt nicht vorbereitet." Das sind wir definitiv nicht, wenn man sich vorstellt, was hier passiert, wenn nichts mehr funktioniert, wie die Bevölkerung durchdreht. Man erinnere sich nur an Corona, das Klopapier und die Nudeln.

Wenn der Strom ausfällt wegen eines Cyberangriffs, dann kann man nicht mehr einkaufen gehen, dann kann man kein Geld abheben. Dann sitzt man im Dunkeln. Ulrike Franke Politikwissenschaftlerin

Der Krieg hinter der Front, der Krieg gegen die Zivilbevölkerung, spielt im Krieg der Zukunft eine ganz andere Rolle als früher. Die Zivilbevölkerung wird als wichtiger Faktor in der Kriegsführung benutzt. Es wird sogar behauptet, dass diese Art des Krieges schon läuft. Dass wir uns bereits mittendrin befinden. Dass versucht wird, jetzt schon Infrastrukturen zu stören, herauszufinden, wo die Schwachstellen sind.

"Graue Kriegsführung" schon jetzt?

Hendrik Remmel: "Das, was wir im Grunde jetzt schon sehen, ist eine unterschwellige, schwer adressierbare Aggression Russlands in den Raum der westlichen Demokratien, im Cyberraum. Das passiert jeden Tag. Russland greift jeden Tag deutsche Firmen, deutsche staatliche Server mit Cyberattacken an, jeden Tag." Ulrike Franke nutzt da sogar spezielle Formulierungen wie "graue Kriegsführung" oder "Nonpeace", "… oder wie man das auch nennen will. Also die Idee, dass selbst in Zeiten, in denen vielleicht kein militärischer Konflikt stattfindet, es immer auf einem niedrigen Level irgendwelche Angriffe gibt: Cyberangriffe, Drohnenüberflüge oder Ähnliches."

Was man aber sicher sagen kann, ist, dass es bei Cyberattacken nicht bleiben wird. Die dienen dazu, die Streitkräfte handlungsunfähig zu machen und Infrastrukturen lahmzulegen. Um dann möglichst, ohne große Gegenwehr oder einen atomaren Gegenschlag, befürchten zu müssen, zuschlagen zu können, einzumarschieren. Und der Krieg in der Ukraine zeigt, sagen Hendrik Remmel und Ulrike Franke mit fast identischen Formulierungen, dass wir einen High-Tech-Krieg sehen, in dem immer noch Spaten, Pistolen und MPs zum Einsatz kommen, Panzer aus den Sechzigern und Siebzigern und Städte in Schutt und Asche gelegt werden: Man sehe den Soldaten, der im Schützengraben liegt wie im Ersten Weltkrieg und wenige Meter über ihm kann der vollelektronische Drohnenschwarm schweben, den wir uns vor fünf bis sechs Jahren nicht vorstellen konnten.

Drohnen im Krieg: Täglich 24 Stunden unter Beobachtung

Was uns die Ukraine bietet, ist ein Vorgeschmack auf den Einsatz von Drohnen in künftigen Konflikten. Hundertausende, Millionen von Drohnen waren und kommen zum Einsatz. Drohnen, die man einfach im Internet kaufen kann oder selbst zusammenbasteln. Sie verändern die Kriegsführung entscheidend. Damit besteht auch die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag aus der Luft beobachtet und gesehen zu werden – insbesondere große Truppenteile. Das habe auch einen psychologischen Einfluss, weil man sozusagen nirgendwo mehr sicher ist – auch nicht hinter der Frontlinie. Drohnen werden zudem eingesetzt, um jetzt auch weit hinter der Frontlinie Angriffe zu fliegen.

Was wir in aktuellen Konflikten noch nicht sehen und in absehbarer Zeit auch nicht sehen werden, sind KI-gesteuerte Killermaschinen. Rein technologisch wäre sowas schon umsetzbar. Aber zum einen gibt es gerade in westlichen Armeen ethische Diskussionen, zum anderen dauert die Herstellung und Beschaffung neuer Waffensysteme Jahrzehnte.