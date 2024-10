Psychisch ist die Jugendzeit von einer Suche nach Zugehörigkeit und Selbstverständnis geprägt. Jugendliche befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Autonomie und der Notwendigkeit, sich in sozialen Gruppen einzuordnen. Die Meinungen von Gleichaltrigen werden zu zentralen Orientierungspunkten, und der Druck, einem bestimmten Bild zu entsprechen, kann sowohl fördernd als auch belastend sein.

Auch erste emotionale Beziehungen, sei es im Freundeskreis oder in Form von romantischen Partnerschaften, formen das Verständnis von Nähe, Vertrauen und Konfliktbewältigung. Entscheidungen, die in dieser Phase getroffen werden, zum Beispiel die Wahl von Freundinnen oder Freunden, wirken oft weit in das spätere Leben hinein. Das zeigt nun auch eine US-amerikanische Studie, die insgesamt 184 Probanden in jeweils drei verschiedenen Lebensabschnitten befragt hat. Zum ersten Mal, als die Probanden 13 bis 14 Jahre alt waren, dann mit 17 bis 18 nochmal und schließlich im Alter von 28 bis 30 Jahren, wo es um Dinge wie körperliche und geistige Gesundheit, Arbeitszufriedenheit, "romantische Unsicherheit" und Erfahrungen mit Aggressionen ging.

Frühzeitige soziale Akzeptanz ist hilfreich

Als ein klarer Zusammenhang wurde herausgearbeitet, dass das Wohlbefinden im Erwachsenenalter umso größer war, je stärker die eigene soziale Akzeptanz in den frühen Teenagerjahren (13 bis 14) wahrgenommen wurde. Dabei ging es nicht um die tatsächliche Akzeptanz (was andere wirklich über die Person denken), sondern um die selbst wahrgenommene, also wie akzeptiert man sich selbst mit 13 bis 14 Jahren fühlte. Je größer der so eingeschätzte Freundeskreis und das damit einhergehende Akzeptanzgefühl, desto besser fürs spätere Leben.

"Die Wahrnehmung eines Teenagers, wie weit er von Gleichaltrigen sozial akzeptiert wird, ist in der frühen Jugend besonders einflussreich für die Vorhersage des Wohlbefindens im Erwachsenenalter", fasst Studienerstautorin Emily Shah von der University of Arkansas dieses Teilergebnis zusammen. Während die Selbstwahrnehmung des Erfolgs bei jüngeren Teenagern die Entwicklung sozialer Ängste verhindern und dazu beitragen könnte, stressbedingte Verschlechterungen des Gesundheitszustands zu verhindern, bestand dieser Zusammenhang laut Studie in späteren Teenagerjahren nicht mehr.

Später werden enge Freundschaften wichtiger

Mit 17 bis 18 Jahren war dann also nicht mehr die Quantität der Freundschaften entscheidend, sondern die Qualität. Auch dieser Zusammenhang wurde in der Studie klar nachgewiesen. Enge Freundschaften im Alter von 17 bis 18 Jahren sagten geringere soziale Ängste und weniger Unsicherheiten in Liebesfragen sowie eine höhere Arbeitszufriedenheit voraus.

"Es ist nicht einfach, in dieser Welt ein Teenager zu sein" sagt Psychologin Emily Shah, "und ich glaube, dass Teenager mit den Fähigkeiten, die sie haben, das Beste machen, was sie können. Ich hoffe, dass Erwachsene, die mit Teenagern zu tun haben, in Erwägung ziehen, diese Perspektive zu teilen, um Raum für Empathie und Mitgefühl zu schaffen".

Einschränkungen der Studie

Die Studie hatte nur Probanden, die im frühen Teenager-Alter an US-amerikanischen Mittelschulen waren. Insofern ist unklar, inwieweit die Ergebnisse auf andere Menschen- oder Kulturkreise übertragen werden können. Außerdem wurden die Daten der Studie vor dem durch die Covid-19-Pandemie verursachten erhöhten Stress erhoben. Daher sei bei der Interpretation der Ergebnisse Vorsicht geboten, schreiben die Autoren, "da die langfristigen Auswirkungen dieser global erlebten und situationsbedingten zwischenmenschlichen Stressoren noch unbekannt sind und die Ergebnisse der aktuellen Studie möglicherweise nicht auf Personen übertragbar sind, die von der Pandemie betroffen sind."

Darüber hinaus basierte die Studie weitgehend auf Selbstauskünften der Probanden. Und es sei wichtig zu beachten, "dass Studien wie diese auf Dinge hinweisen, die im Durchschnitt passieren, und dass die Dinge für jedes einzelne Kind oder jeden einzelnen Teenager anders sein können", sagt Co-Autor David Szwedo.