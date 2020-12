Das fanden Psychologen der Simon-Fraser-University/Kanada heraus. In zwei Experimenten untersuchten sie, wie ihre Testpersonen auf Weihnachtsschmuck reagierten. Am ersten Experiment nahm eine Gruppe Probanden teil, die Weihnachten feierte, und eine weitere, die das Fest nicht feierte. An einem zweiten Experiment nahmen Menschen verschiedener Religionsgemeinschaften teil. Alle Teilnehmer wurden durch eine Weihnachtsausstellung geführt und danach mit einem Fragebogen zu ihrem Wohlbefinden befragt. Das Ergebnis: Christen und diejenigen, die Weihnachten feierten, konnten den Anblick genießen. Angehörige anderer Religionsgemeinschaften hingegen waren zum teil unangenehm berührt, empfanden sich sogar als nicht ausreichend respektiert und einbezogen. Die Studie wurde 2010 in Kanada durchgeführt.