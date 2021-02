Wie genau solche Persönlichkeitsstörungen entstehen, darüber ist sich die Fachwelt nicht einig, doch Betroffene berichten oft von Misshandlungen in der Kindheit. So auch beim Joker. Der Film mit Joaquin Phoenix zeigt ihn ebenso als Opfer, wie als Täter. Und schafft so eine inhaltliche Verbindung, die gefährlich ist. Denn in der Realität werden die wenigsten psychisch Erkrankten gewalttätig oder kriminell.

Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass psychisch Kranke eher Opfer von Gewalt werden als Gesunde. Pia Kabitzsch, Psychologin

Der Psycho-Killer

Bildrechte: MDR Wissen Trotzdem hält sich das Bild vom psychisch-kranken Killer hartnäckig – dafür brauchen wir nicht nach Hollywood zu schauen. Eine Untersuchung der deutschen Dramaturgin Eva-Maria Fahmüller zeigt, dass auch renommierte deutsche Sendungen wie "Tatort" oder "Polizeiruf" dieses Klischee bedienen.

Fahmüller untersuchte 24 Krimis, in denen Menschen mit schweren psychischen Problemen auftauchen und stellte fest, in der Hälfte der Darstellungen waren sie Täter*innen, in sechs weiteren gehörten sie zumindest zum Verdächtigenkreis. Dass das nicht die Realität widerspiegelt, zeigen Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.

Bildrechte: MDR Wissen Danach werden in Deutschland aktuell etwa 10.000 Menschen behandelt, die wegen einer schweren psychischen Störung straffällig geworden sind. Verglichen mit den rund 17,8 Millionen Personen, die jedes Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, macht das nur 0,06 Prozent aus.

Schluss mit der Stigmatisierung

Man muss natürlich auch sagen, dass es einige Störungsbilder gibt, wo das Risiko für Gewalt höher ist als in der normalen Bevölkerung. Umso wichtiger ist es aber, dass diese Menschen Hilfe bekommen. Pia Kabitzsch, Psychologin

Und auch das zeigt der Film: Am Anfang geht der Joker noch zu einer Sozialarbeiterin und bekommt Medikamente. Dafür werden dann aber die Mittel gestrichen und die Abwärtsspirale des Jokers nimmt richtig Fahrt auf. Um solche Schicksale zu vermeiden, benötigt es gute und sichtbare Hilfsangebote. Sind Betroffene aber immer wieder mit Klischees und Vorurteilen konfrontiert – und sei es nur in Film und Fernsehen – suchen sie sich seltener Hilfe.

Ohne diese Hilfe steigt bei einigen Störungsbildern, wie zum Beispiel Schizophrenie, aber tatsächlich das Risiko, dass die Betroffenen gewalttätig werden. Dadurch entstehe eine Art Teufelskreis zwischen der Stigmatisierung - der tatsächlichen Straffälligkeit - der öffentlichen Wahrnehmung und den daraus resultierenden Vorurteilen. Wir täten also gut daran uns immer die Faktenlage vor Augen zu führen: Menschen mit psychischen Erkrankungen sind selten Kriminelle, sie sind viel öfter Opfer und vor allem natürlich eins: Krank, mit dem Recht, dass ihnen geholfen wird.