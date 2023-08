Gravitationswellen Schwarze Löcher tanzen Walzer, wir spüren ihre Schritte

Hoffentlich haben Sie wirklich "langwellig" und nicht "langweilig" gelesen in den einführenden Zeilen zu diesem Artikel, denn langweilig ist es ganz und gar nicht, was es da an neuen Erkenntnissen und Vermutungen zu Gravitationswellen gibt, die zuhauf durchs Weltall wandern. "Das Universum summt vor Gravitationsstrahlung — ein sehr niederfrequentes Brummen, das rhythmisch die Raumzeit und die darin eingebettete Materie dehnt und komprimiert", so lautet das Fazit mehrerer Forschungsgruppen, die ihre verschiedenen Beobachtungen der vergangenen Jahre nun mehr oder weniger gleichzeitig in einer Serie von Artikeln veröffentlicht haben.

Dieses Brummen, das da erklingt, hat natürlich keinen Dreivierteltakt. Und der zugehörige "Tanz" dauert nicht nur wenige Minuten, sondern mehrere Millionen Jahre. Aber trotzdem ist das Bild eines kosmischen Walzers gar nicht so schlecht, wenn man als Nicht-Astrophysik-Experte halbwegs verstehen will, was es mit diesen Gravitationswellen auf sich haben könnte. Noch präziser gesagt, sind es nicht nur ein Ballsaal, ein Walzer und ein Tanzpaar, sondern Hunderttausende davon, jedenfalls, wenn man einer nun veröffentlichten wissenschaftlichen Theorie glaubt.

Tanzschuhe auf dem Parkett oder doch eher Kieselsteine im Teich?

Wenn zwei Schwarze Löcher zu einem werden, entstehen Gravitationswellen, die die Raumzeit verändern. Bildrechte: Caltech/R. Hurt (IPAC) Ein wahrscheinlicher Erklärungsansatz für den Ursprung des kosmischen Brummens sind viele, viele Doppelsysteme von supermassereichen Schwarzen Löchern. Das sagen Forscher der NANOGrav-Kollaboration (North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves). Einer von ihnen, der kalifornische Astronomie-Professor Luke Zoltan Kelley präzisiert, das Brummen werde "wahrscheinlich von Hunderttausenden von Paaren supermassereicher Schwarzer Löcher erzeugt, die im Laufe der Geschichte des Universums nahe genug zueinandergekommen sind, um zu verschmelzen."

Und so kommt man schnell zum Bild vom Walzertanz, nur, dass eben alles ein bisschen größer ist und länger dauert als in einem herkömmlichen Ballsaal. Zwei Schwarze Löcher, jedes mit millionen- oder gar milliardenfacher Masse unserer Sonne, schmiegen sich aneinander, bis sie miteinander verschmelzen. Der Rhythmus davon schwingt wie ein Rumpeln von den Schuhen der Tanzenden durchs Universum, allerdings mit extrem langer Wellenlänge – nur in Abständen von Lichtjahren nimmt man das Vibrieren des Parketts unter einem dieser Paare wahr.

Wenn es aber eben Hunderttausende solche Paare in Hunderttausenden Ballsälen gibt, dann überlagern sich die Wellen, weshalb gern ein weiteres Bild zur Veranschaulichung ins Spiel gebracht wird: das von mehreren Kieselsteinen, die man gleichzeitig ins Wasser wirft. Statt eines konzentrischen Kreises mit einer Welle entstehen auch da unregelmäßige Überlagerungen.

Wie kann man Gravitationswellen überhaupt nachweisen?