Dick einmummeln und Wolkenlücken – das sind die Grundvoraussetzungen für alle, die jetzt hoffen, am Himmel Sternschnuppen zu erwischen. Und die sind da, dank der Quadrantiden. Der Meteorstrom aus dem Überrest eines Kometenkerns, der erst im Jahr 2003 entdeckt wurde, gehört zu den aktivsten Sternschnuppenschwärmen – neben den Perseiden (Juli/August), den Leoniden (November) und den Geminiden (Dezember). Im Zeitraum zwischen 1. und 10. Januar sind die Sternschnuppen der Quadrantiden zu sehen. Ihren Höhepunkt erreichen sie in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2019.

Ein richtig großes Himmelsspektakel erleben wir bereits am 21. Januar – eine totale Mondfinsternis. Ähnlich wie im Juli 2018 werden wir auch hier einen riesigen Blutmond sehen, wenn der Mond um 4.34 Uhr in den Kernschatten der Erde eintritt, denn in der Nacht hat er mit 357 340 Kilometern seine geringste Distanz von der Erde erreicht. Um 5.41 Uhr beginnt die Totalität, sie dauert bis 6.44 Uhr und um 7.51 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten.

Die nächste totale Mondfinsternis über Deutschland wird es erst wieder am 31. Dezember 2028 geben. Frühaufstehen lohnt sich also. Und das nicht nur wegen der Mondfinsternis. Denn danach liefern sich Venus und Jupiter ein Wettrennen am Himmel. Und genau zwischen den beiden platziert sich am Morgen des 31. Januar tief am Südosthimmel die Sichel des abnehmenden Mondes.