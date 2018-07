Sie ist etwa so lang wie ein Unterarm, fünf Zentimeter breit und unglaublich alt: In der UNESCO-Weltkulturerbe-Höhle "Hohle Fels“ auf der Schwäbischen Alb - einer Wohnhöhle der Altsteinzeit - haben Archäologen die Mammut-Rippe gefunden. Ein seltener Fund, denn während der Eiszeit haben die Menschen die Knochen oft als Ersatz für das knappe Brennholz oder als Werkzeuge benutzt. Nicht so diese Rippe, erklärt Johannes Wiedmann, Archäologe am Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren.