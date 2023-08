Der Herbst naht und mit ihm könnte eine neue Covid-19 Welle anstehen. Bereits jetzt beobachtet das Robert Koch-Institut, dass die Zahl der Corona-Infektionen wieder zunimmt. Im aktuellen Grippe-Wochenbericht schreiben die Experten: "In den letzten Wochen weisen steigende Raten der akuten Atemwegsinfektionen bei (älteren) Erwachsenen, ein Anstieg der übermittelten Covid-19 Fälle und steigende Positivenraten in der laborbasierten Überwachung von SARS-CoV-2 auf eine Zunahme der Covid-19-Aktivität in Deutschland hin."

Laut dem Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell aber nur bei fünf Fällen pro 100.000 Einwohnern. Am höchsten ist sie in Hamburg (acht Fälle), Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland (jeweils sieben Fälle), in Mitteldeutschland liegt sich aktuell bei fünf Fällen. Der Grippe-Wochenbericht zählt in der Woche bis zum 20. August insgesamt 3.999 gemeldete Infektionen in Deutschland. Das sind etwas über 1.400 mehr als in der Woche zuvor. Influenza wurde dagegen in der gleichen Woche nur 33 Mal nachgewiesen und gemeldet.