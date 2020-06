Stellen Sie sich mal Folgendes vor: Sie machen ein Picknick auf einer Wiese. Dann kommt ein wunderschöner Schmetterling angeflattert und jemand ruft: "Welche Rasse ist das denn?" Klingt irgendwie komisch, oder? Anders fühlt es sich an, wenn so ein kleiner süßer Hund an ihnen vorbei spaziert. Da würde die Frage nach der Rasse nicht komisch klingen. Es gibt den Chihuahua, den Mops, den Shiba Inu, Schäferhunde, Dackel. Alles Rassehunde und trotzdem alles eine Art: Wolf. Weiter geht es dann bei den Kaninchen. Da wird es noch besser: Blaue Wiener, Deutsche Widder, englische Schecken. Alles Kaninchen, aber unterschiedliche Rassen. Und wie sieht es bei den Pflanzen aus?

Der Begriff Rasse wird in der Botanik nicht verwendet. Es gibt Hühner-, Hunde-, Katzen- und Schafsrassen, aber keine Getreide-, Gras- oder Baumrassen. In der Botanik wäre der entsprechende Begriff die 'Sorte'. Dr. Martin Freiberg

Prof. Stefan Richter im Darwineum Bildrechte: Zoo Rostock So beantwortet der Kustos des botanischen Gartens in Leipzig unsere Frage. Rassen gibt es also nur bei Tieren. Stefan Richter vom Institut für Biowissenschaften an der Rostocker Universität sagt, es gibt keine richtigen Rassen, auch wenn es den Begriff der Haustierrassen gibt. Von einer Rasse spricht man nur, wenn der Mensch die Finger im Spiel hat, sagt Richter. Wenn also eine Art absichtlich entsteht – wie zum Beispiel ein Windhund. Viel zu dünn für die raue Natur, dafür gewinnt er aber jedes Rennen. Satt wird er davon zwar nicht, aber der Mensch findet es toll.

Die meisten Hunderassen, die wir heute kennen, gibt es überhaupt erst seit 150 Jahren oder jünger. Ohne das ständige Eingreifen des Menschen würde es gar keine entsprechenden Hunderassen geben. Hunde sind domestizierte Wölfe. Somit sind die Unterscheidungen, die uns so offensichtlich erschienen, das Ergebnis dieses Züchtungsprozesses. Prof. Stefan Richter

"Von Rassen spricht man, wenn der Mensch die Finger im Spiel hat", sagt Bildrechte: imago/photothek Evolutionär gesehen wäre so eine rasante Veränderung der Art gar nicht möglich. In der Natur gibt es also keine Rassen und beim Menschen auch nicht, denn der ist ja keine Züchtung. Dafür gibt es Populationen und Arten. Was ist aber eine Population? Dieser Begriff erklärt die räumliche Ausbreitung einer Art, also in dem Fall einer Gruppe von Menschen. Johannes Lemke, der Direktor des Instituts für Humangenetik in Leipzig, sagt:

Dr. Johannes Lemke Bildrechte: Stephan Labs Da fällt auf, dass Menschen aus Afrika eine dunklere Hautfarbe haben, Menschen aus Asien bestimmte Gesichtsmerkmale oder Auffälligkeiten; im Vergleich zu Europäern, die ihrerseits Auffälligkeiten haben im Vergleich zu Südamerikanern. Dr. Johannes Lemke

Der Mensch - angepasst an unterschiedliche Lebensräume

Diese Populationen zu unterschieden mache Sinn, hat aber mit Rasse gar nichts zu tun, sondern nur mit Lebensraum. Die Art Homo Sapiens passt sich an den Lebensraum an. Das fing übrigens in Afrika an. Der erste Homo Sapiens war ein dunkelhäutiger Afrikaner. Und von da aus breitete er sich aus und passte sich seinem Lebensraum an, wurde hellhäutiger, kleiner, dicker, dünner, bekam helle, rote, braune Haare. Und genetisch? Unterscheidet sich das Genom von Menschen aus Afrika, Europa oder Asien? Unterschiede gibt es immer, sagt Lemke. Europäer untereinander unterschieden sich genetisch sogar deutlich mehr als ein Afrikaner von einem Europäer.

Wenn man wirklich biologisch etwas unterscheiden wollen würde, dann könnte ich mir noch allenfalls vorstellen, dass man beim Menschen zwischen dem normalen Homo Sapiens unterscheidet und dem Neandertaler und dem Denisova Menschen. Dr. Johannes Lemke

Allerdings gibt es die letzten beiden nicht mehr - wir haben sie wahrscheinlich genetisch integriert - und der Homo Sapiens ist der einzige dieser Gattung, der auf der Erde noch übrig geblieben ist.

Aber Rassen gibt es beim Menschen nicht und ich glaube auch, dass in der Biologie und in der Zoologie dieser Begriff nicht mehr verwendet wird. Ich glaube, das ist am ehesten noch in der Zuchttierhaltung verbreitet. Dr. Johannes Lemke

Der Begriff "Rasse" im Zusammenhang mit Menschen impliziert seine Züchtung

Bildrechte: imago/photothek Das Wort Rasse beim Menschen zu nutzen ist also schlicht und einfach falsch. Wer den Begriff in Bezug auf Menschen benutzt, geht rein theoretisch davon aus, selbst wenn er es gar nicht denkt, dass der Mensch gezüchtet wurde. Und weil das falsch ist, schütteln Biologen, Genetiker, Evolutionsforscher, einfach nur den Kopf. So wie Uwe Hoßfeld vom Institut für Zoologie und Evolutionsforschung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Der Rassebegriff ist nichts anderes als ein gedankliches Konstrukt des Menschen und entbehrt jeder Realität, weshalb wir den Rassebegriff grundsätzlich ablehnen und uns dafür einsetzen, diesen Begriff nicht mehr im Zusammenhang mit Wissenschaft zu benutzen. Dr. Uwe Hoßfeld

Selbst im Zusammenhang mit Haustieren kann man auf den Begriff verzichten, indem man einfach von Züchtungen spricht. Bildrechte: imago images / fStop Images