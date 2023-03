Oh' nein! Oft kippen flachen Seen durch die Hitze bereits früh um Sommer und vermaledeien Badevergnügen und klare Naturwassererlebnisse. Bislang klang die Theorie so schön: Flache Seen bis drei Meter Tiefe – immerhin 42 Prozent aller Seen weltweit – sind entweder stabil klar mit schönen Wasserpflanzen oder stabil trübe mit vielen Algen. Falls die Seen durch Algen drohen zu kippen, hieß ein seit vielen Jahren eingesetzte Konzept: Raubfische in den See einsetzen, Raubfische fressen Friedfische, weniger Friedfische fressen weniger Kleinkrebse, mehr Kleinkrebse fressen mehr Algen – der See wird wieder stabil. Mit dieser Gewissheit scheint es jetzt vorbei zu sein. Forscher des Umweltzentrums Leipzig (UFZ) und der Universität Aarhus stellen jetzt mit einer Studie das Paradigma der sogenannten Limnologie in Frage. In einer Datenanalyse von 902 Flachwasserseen in Dänemark und den USA fanden sie keine Hinweise darauf, dass die Seen zwischen zwei stabilen Zuständen wechseln. Die Ergebnisse wurden jetzt im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht.

"Was wir eindeutig feststellen konnten, ist eine lineare Beziehung zwischen Nährstoffkonzentration und Algenkonzentration", sagt Daniel Graeber vom UFZ-Department Aquatische Systemanalyse und Management. "Mehr Nährstoffe führen also zwangsläufig zu mehr Algen. Keiner der Seen zeigte eine andere Antwort auf hohe Nährstoffkonzentrationen. Das Erklärungsmodell der zwei alternativen stabilen Zustände scheint also – zumindest für Seen der gemäßigten Breiten – in der Realität nicht vorzukommen."

Doch was bedeuten die Ergebnisse für die Praxis? Wie kann das ökologische Gleichgewicht von Flachwasserseen erhalten werden? "Biomanipulative Maßnahmen wie der Besatz mit Raubfischen können das Ökosystem Flachwassersee langfristig nicht stabilisieren, da es keinen alternativen stabilen Zustand gibt“, erklärt Daniel Graeber. "Die einzige Möglichkeit, das Gleichgewicht flacher Seen in einem dauerhaft stabilen Zustand zu halten, ist alternativlos: Nährstoffeinträge müssen konsequent reduziert werden.“