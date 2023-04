Als Erstes rief er Christina Hammock Koch auf die Bühne – die Frau, die den ersten rein weiblichen Weltraumspaziergang absolvierte. Sie wurde am 29. Januar 1979 in Grand Rapids (Michigan, USA) geboren und ist seit 2013 Astronautin bei der Nasa. Im Weltraum war sie zwar bis jetzt nur einmal, dafür belegt sie mit 328 Tagen und fast 14 Stunden den siebten Platz auf der Rangliste der längsten Raumflüge.

Dann folgte Jeremy Roger Hanson. Er ist der einzige Kanadier, der mit Artemis II zum Mond fliegen wird. Zwar war bereits vorher klar, dass bei Artemis II ein Kanadier mitfliegen wird, doch es ist keiner, der bereits im Weltraum war. Der am 27. Januar 1976 in London geborene Kanadier – nicht in der britischen Hauptstadt, sondern der kleinen Stadt im kanadischen Ontario – ist bereits seit 2009 Astronaut bei der kanadischen Raumfahrtbehörde CSA. Sein erster Weltraumflug wird ihn direkt zum Mond führen. Die vier Astronauten der Mondmission Artemis II: Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman und Christina Hammock Koch (v.l.n.r.). Bildrechte: NASA

Dann durfte Victor Glover auf die Bühne kommen. Er ist seit 2013 Nasa-Astronaut. Zuvor hat der am 30. April 1976 in Pomona (Kalifornien, USA) geborene Afro-Amerikaner als Commander bei der U.S. Navy gedient. Während seines ersten Weltraumfluges (SpaceX Crew 1 in 2020/2021) durfte er auf vier EVA-Einsätzen in den freien Weltraum hinaus. Bei Artemis II wird er als Pilot fungieren.

Last, but not least: Reid Wiseman. Die Überraschung des Events, denn als möglicher Artemis-Astronaut wurde er nicht gelistet. Nun wird er der Commander der Mission sein. Wiseman wurde am 11. November 1975 in Baltimore (Maryland, USA) geboren und ist seit 2009 Astronaut der Nasa. Im Weltraum war er bisher einmal in 2014 mit der Sojus TMA-13M-Missionen. Dort hat er 165 Tage verbracht und war zwölf Stunden lang auf zwei Weltraumspaziergängen.

Die vier Artemis-Astronauten könnten ihre Reise sogar verlängern. Zumindest hat die erste Artemis-Mission gezeigt, dass das Raumschiff weniger Sprit als angenommen verbraucht. Deswegen könnte Orion auch mehr Fracht transportieren oder länger unterwegs sein – zumindest theoretisch. Dass die Nasa ihren bisherigen Plan verändert, ist eher unwahrscheinlich. Jedoch hat die Behörde dadurch mehr Flexibilität. Die Reisedauer ist nämlich abhängig vom Startzeitpunkt.