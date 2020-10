Nach vierjähriger Reise durch das All soll die US-Raumsonde OSIRIS-REx am Dienstagabend auf dem Asteroiden Bennu aufsetzen. Bei dem nur fünf bis zehn Sekunden dauernden "Touchdown"-Manöver soll sich die Sonde dem Himmelskörper bis auf wenige Meter nähern, während ihr Auslegerarm ausklappen und Gesteins- und Staubproben einsammeln soll. Anschließend soll sich OSIRIS-REx wieder ins Weltall zurückstoßen lassen. Dabei muss die Robotersonde, die etwa so groß wie ein Kleinbus ist, darauf achten, dass sie nicht von umherfliegenden Trümmern beschädigt wird.

Ziel sollte es sein, dass OSIRIS-REx mindestens rund 60 Gramm lockeren Deckgesteins und 26 Kubikzentimeter feinkörnigen Oberflächenstaubs von Bennu zur Erde bringt. Mit Hilfe der 4,5 Milliarden Jahre alten Proben will die US-Raumfahrtbehörde NASA Erkenntnisse über die Entstehung von Planeten und Leben gewinnen. Um das Material aufzuwirbeln und so besser einsammeln zu können, soll die Sonde Stickstoff auf die Oberfläche des Asteroiden pusten.

Die Rückreise zur Erde soll OSIRIS-REx dann im kommenden März antreten. Am 24. September 2023 soll das kleine Roboter-"Raumschiff" den Behälter mit den auf Bennu eingesammelten Asteroid-Proben mit einem Fallschirm über einer Wüste im US-Bundesstaat Utah abwerfen. Danach können NASA-Forscher das Material auswerten. OSIRIS-REx war vor vier Jahren, genauer gesagt am 8. September 2016, vom US-Raumfahrtbahnhof in Cape Canaveral mit einer Atlas-V-Rakete ins All gebracht worden.