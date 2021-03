Der Roboterarm Canadarm2 stößt die Frachtpalette mit Alt-Batterien von der ISS ab. Bildrechte: NASA

Eher beiläufig berichtete die US-Raumfahrtbehörde NASA am 11. März in ihrem Blog, dass die Missionskontrolleure am Johnson Space Center in Houston am Morgen dem Roboterarm Canadarm2 der Internationalen Raumstation ISS befohlen hätten, "eine externe Frachtpalette mit alten Nickel-Wasserstoff-Batterien in die Erdumlaufbahn zu entlassen". Diese würde sich "sicher" von der Station entfernen und "die Erde zwei bis vier Jahre umkreisen, bevor sie in der Atmosphäre harmlos" verglühe, so der NASA-Statusbericht.

Massivstes Objekt, das je abgeworfen wurde

Die NASA hofft, dass der 2,9 Tonnen schwere Brocken in spätestens vier Jahren in der Erdatmosphäre verglüht. Bildrechte: NASA Wie NASA-Sprecherin Leah Cheshier dem Online-Fachmagazin "Spaceflight Now" bestätigte, hat die Frachtpalette ein Gewicht von 2,9 Tonnen. Dem Magazin zufolge handelt es sich damit um "das massivste Objekt, das jemals von diesem Außenposten in der Umlaufbahn abgeworfen wurde". Auf Nachfrage bestätigte Cheshier auch dem Online-Portal "Gizmodo" per Mail, dass der externe Träger das größte Objekt gewesen sei, das jemals von der ISS abgeworfen wurde. Zugleich betonte die NASA-Sprecherin, dass die Ballistiker der US-Raumfahrtbehörde "keine Gefahr" für Kollisionen mit Objekten im Weltraum sehen würden. Das Objekt werde aber vom U.S. Space Command verfolgt.

Experten sind besorgt

Andere Experten zeigten sich weniger unbesorgt hinsichtlich der in 427 Kilometer Höhe abgelaufenen Aktion. Der Astrophysiker am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, Jonathan McDowell, erklärte in einer E-Mail an "Gizmodo": Früher sei es "keine große Sache" gewesen, Dinge von der ISS zu werfen, weil seinerzeit nur sehr wenige Satelliten unter einer Höhe von 400 Kilometern unterwegs waren. Das sei heute anders. Er habe deshalb "Bedenken".

Auch "harmloses" wird angezweifelt