Forschende vom Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstoffforschung (LIFW) in Dresden haben auf Anfrage von MDR WISSEN einen Blick auf die beiden Aufsätze geworfen, die das koreanische Team veröffentlicht hat. Das Urteil der Dresdner Wissenschaftler fällt allerdings vernichtend aus. "Auf der Grundlage der experimentellen Beweise in den noch nicht begutachteten Manuskripten ist meine erste schnelle Reaktion, dass es sich nicht um einen Supraleiter handelt", sagt Nicola Poccia, Forschungsgruppenleiter am LIFW.