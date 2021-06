Biokohle und Knochenkohle

Das ist die Aufgabe des Verbundprojektes unter Führung von Professor Leinweber. Ziel der Rostocker Wissenschaftler ist aber nicht nur, die Düngewirkung der Biokohle aus Niederfrohna nachzuweisen, sondern aus einem anderen Abfall, nämlich Knochenkohle aus Schlachtabfällen, ein geeignetes Düngeverfahren zu entwickeln. Dabei geht es darum, eine optimale Nährstoffaufnahme durch die Pflanzen sicherzustellen, ohne zu hohe Einträge im Boden und im Grundwasser zu erzeugen.

Knochenkohle-Dünger wirksamer Phosphat-Lieferant

Einsaat von Mais und Phosphat als Kontaktdünger in einem Gefäßversuch an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Uni Rostock. Bildrechte: Universität Rostock/Peter Leinweber Hierzu müssen die Rostocker Wissenschaftler zunächst einmal die Düngeeigenschaften von Knochenkohle untersuchen. Das Material entsteht ebenfalls durch Pyrolyse – allerdings von Schlachtknochen, an denen noch Fleisch- und Fettreste dran sind. Die nach dem Erhitzen unter Sauerstoff-Abwesenheit entstehende Knochenkohle ist jedoch ein scharfkantiges Material.



Damit es als Recycling-Dünger eingesetzt werden kann, muss es in eine granulierte und rollfähige Form gebracht werden. Nach Angaben von Leinweber ist Knochenkohle in der Lage, Pflanzen sehr wirksam mit Phosphat zu versorgen. Zudem sei sie in der Lage eine "hohes Phosphatfixierungsvermögen" bestimmter Böden zu verhindern. Alles was sich die Pflanze letztlich aus dem Knochenkohle-Dünger zieht sind übrigens "reine" Phosphat- und Kalzium-Ionen.

"Kontaktdüngung" soll "Phosphatfixierung" verhindern

Leinwebers Bodenforscher bringen dafür zunächst in einem Versuchs-Behälter den streufähigen Recycling-Dünger aus Knochenkohle und organischen Zusatzstoffen mit der Hand als Kontaktdüngung nahe dem Saatkorn aus. "Durch die organischen Zusätze soll die unerwünschte Phosphatfixierung im Boden blockiert werden", erklärt der Professor. Denn diese Fixierung verhindert, dass die Pflanzen den Phosphor aufnehmen können.



In einem nächsten Schritt sollen dann Landwirte aus der Region den Recycling-Dünger auf ihren Feldern testen. Deren Drillmaschinen legen dabei jeweils in geringer Entfernung seitlich unter jedem Samenkorn ein Düngekorn aus. Dadurch soll garantiert werden, dass die Pflanze in ihrer Keimphase gleich ausreichend Nährstoffe zur Verfügung hat, erklärt Leinweber. Durch eine derart gezielte Düngung werde in der Masse weniger Dünger benötigt, dieses Wenige aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitgestellt – so die Theorie.

Spezielles Düngegranulat entwickelt

Möglich ist das nur mit einem bestimmten Düngegranulat, dessen spezielle Eigenschaften in Rostock entwickelt wurden. "Die Düngergranulate stellt eine Ingenieursfirma aus Weimar nach unseren Rezepturen her", erklärt Leinweber. Dabei gehe es nicht ohne theoretische Physik. So modelliere beispielsweise in der Rostocker Arbeitsgruppe Molekulare Quantendynamik des Physikers Professor Oliver Kühn mit dem Nachwuchswissenschaftler Dr. Ashour Ahmed am Computer die Wechselwirkung zwischen Bodenmineralen und Phosphor mit und ohne gebundene organische Substanzen, so der Bodenforscher: "Das ist die theoretische Grundlage für die Zusammensetzung des smarten Düngers."