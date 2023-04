Hormone Recycling-Prozess beim Fasten wird im Gehirn ausgelöst

Ein von unserem Gehirn freigesetztes Hormon sorgt dafür, dass beim Fasten ein Recycling-Prozess in unseren Zellen, die sogenannte Autophagie, in Gang gesetzt wird. Forscher des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln fanden in Versuchen mit Mäusen heraus, dass das Gehirn bereits nach kurzer Fastenzeit das Hormon Corticosteron ausschüttet, welches die Autophagie in der Leber einleitet.