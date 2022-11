Der Mensch ist ein soziales Wesen. Alleine kann er nicht funktionieren. Das war schon immer so. Als wir noch in der Höhle lebten, waren Menschen, die sich von der Gruppe abgesondert haben, dem Tode geweiht, sagt. Prof. Matthias Grundmann, Soziologe an der Uni Münster. Das ist heute nicht mehr ganz so extrem, aber alleine schon die Spezialisierungen führen dazu, dass wir immer abhängig sind von anderen. Wer baut sich heute schon das Werkzeug selbst, mit dem er sein Essen "jagt" um es dann auch noch selbst zuzubereiten.