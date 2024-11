So weit, so gut. Aber ist das nicht auch bei einer traditionellen Erdbestattung so? Irgendwann ja. nach 30, 40, 50 Jahren, je nach Bodenbeschaffenheit. Und selbst dann wissen wir nicht, wie sieht er aus, der Verstorbene, da unten in 1,80 oder 2,40 Tiefe? Für viele Menschen sei es aber ein guter Gedanke, zu wissen, innerhalb einer überschaubaren Zeit zu Erde zu werden und nicht länger im Boden zu liegen, so Pablo Metz. Deshalb haben er und sein Gründerpartner und Maschinenbauingenieur Max Hüsch recherchiert: Was sind die optimalen Bedingungen dafür, dass sich ein menschlicher Körper in einem überschaubaren Zeitraum sicher in Erde verwandeln kann?

Ein Bett aus Klee, Lupine und Stroh

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern entwickelten sie dann einen ersten Ansatz für eine neue Technologie: die Reerdigung. Der Verstorbene wird unbekleidet auf ein Pflanzensubstrat aus Klee, Lupine und Stroh gebettet und in einem sogenannten Kokon eingeschlossen. Das Einzige, was hinein und wieder hinausgeht, ist Luft. Mikroorganismen des Körpers und der Pflanzenteile beginnen dann, den Leichnam zu verstoffwechseln. Dabei entsteht eine Temperatur von durchgehend 70 Grad. Was bleibt, sind Erde und Knochen, die dann – wie nach einer Einäscherung auch – gemahlen und wieder beigemischt werden. Nach einer erfolgreichen Testreihe an Schweinen fand im Februar 2022 die erste humane Reerdigung in Schleswig-Holstein statt.

Das waren damals spannende Augenblicke für die Pioniere. Sowohl das Einbetten als auch das Öffnen des Kokons nach 40 Tagen. Eine Voraussetzung dafür, dass das Verfahren überhaupt erprobt werden durfte, war neben ethischen und juristischen Einschätzungen auch eine wissenschaftliche Dokumentation. Ein Team von Forschenden des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Leipzig unter Leitung von Marcus Schwarz untersuchte die Proben der ersten Reerdigungen. Die Untersuchung im Labor bestätigte, dass die entstandene Erde Eigenschaften von Humus aufweist und sich neben den Knochen sowohl mikroskopisch als auch makroskopisch keine Spuren von humanem Weichgewebe mehr nachweisen lassen. Innerhalb von 40 Tagen habe also eine vollständige Umwandlung von organischem Material in Erde stattgefunden, so das Fazit der Wissenschaftler.

Ich sehe die Erde