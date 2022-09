Anders sieht die Sache anders allerdings bei sogenannten "ReFuels" aus. Hier kommt die Elektrizität für die Kraftstoffproduktion nämlich komplett aus erneuerbaren Energien, was die Kohlenstoffdioxid-Bilanz deutlich verbessert. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie ( KIT ) haben nun die Anwendung von "ReFuels" in der Praxis untersucht - und sind zum Ergebnis gekommen, dass diese in fast allen Fahrzeugen eingesetzt und in absehbarer Zeit in großen Mengen hergestellt werden könnten.

Prof. Hermann Rottengruber von der Universität Magdeburg Bildrechte: OVGU Magdeburg

"Auf flüssige Kraftstoffe werden wir auf absehbare Zeit nicht verzichten können, etwa im Bereich des Schwerlastverkehrs, der Schiff- und Luftfahrt, aber auch in der Auto-Bestandsflotte", betont Prof. Thomas Hirth vom KIT. Im "ReFuels"-Projekt habe man gezeigt, dass die Kraftstoffe sowohl bei alten und neuen Autos, als auch bei Nutzfahrzeugen oder Lokomotiven funktionierten. "Wir konnten tonnenweise "ReFuels" herstellen, die in den bestehenden Kraftstoffnormen für Otto- und Dieselkraftstoffe liegen und im Serieneinsatz in verschiedensten Motoren keine Beeinträchtigung bei Leistung oder Verschleiß gezeigt haben", so Dr. Olaf Toedter, der am KIT am Institut für Kolbenmaschinen forscht. Dabei stellten die Forschenden Benzin und Diesel her und erreichten eine CO2-Reduktion von 22 bis 81 Prozent, je nach Mischverhältnis zwischen synthetisierten und fossilen Kraftstoffen. In einem nächsten Schritt soll in einer Raffinerie bei Karlsruhe eine industrielle Produktionsanlage für "ReFuels" errichtet werden. Außerdem wollen die Wissenschaftler den "ReFuels"-Anteil an den Kraftstoffmischungen innerhalb der bestehenden Kraftstoffnormen weiter steigern - bis hin zum "ReFuels"-Reinkraftstoff.



Die Forschung der KIT-Kollegen verfolgt Prof. Hermann Rottengruber von der Uni Magdeburg nach eigenen Angaben schon seit längerer Zeit. Der Experte für mobile Systeme erklärt, dass die vorgestellten Ergebnisse der Karlsruher durchaus Substanz hätten, eine großtechnische Umsetzung und die folgende Marktreife aber noch eine anspruchsvolle Aufgabe seien. Prinzipiell sei der Ersatz von fossilen Kraftstoffen durch synthetische mit wenig Aufwand verbunden. "Von den technischen Inhalten her sind die von Dr. Toedter getätigten Aussagen richtig und valide", resümiert Prof. Rottengruber, "sie entsprechen dem Stand des aktuellen Wissens innerhalb der Fachöffentlichkeit."