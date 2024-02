Das Defizit gegenüber anderen Regionen ist also offensichtlich, aber es war ja wiederum nicht extrem wenig Niederschlag, der im Harzschatten und im Thüringer Becken seit Oktober fiel, sondern etwa so viel wie im mitteldeutschen Durchschnitt in normalen Jahren. Dass das trotzdem für "Trockenstress"-Werte in tieferen Erdschichten sorgt, hat einen weiteren Grund.

Boden in der Börde und in Thüringen kann deutlich mehr Wasser speichern

Bildrechte: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) "Sehr tiefgründig" nennt DWD-Agrarmeteorologe Andreas Brömser die Böden im Süden Sachsen-Anhalts und im Norden Thüringens. Sie können deshalb prinzipiell mehr Wasser aufnehmen als Böden in vielen anderen Regionen. Eine Menge Regenwasser, die anderswo ausreicht, den Boden "voll" zu machen, reicht in dieser Region deshalb eben noch nicht.



Überprüfen kann man das beispielsweise beim interaktiven Bodenatlas der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Wenn man sich dort die Wasserspeicherfähigkeit der Böden in Deutschland anzeigen lässt, wird klar, dass es genau die Region in Sachsen-Anhalt und Thüringen ist, die besonders hohe Speicherfähigkeit aufweist.

In Aue ist die Erde in tiefen Schichten nass - in Bernburg geht noch mehr

Die Auswirkungen von weniger Regen und von Böden, die mehr Wasser aufnehmen können, sieht man dann in den Bodenfeuchteprofilen für verschiedene Standorten. In diesem Fall schauen wir exemplarisch auf Aue (als Beispiel für "nicht so tiefgründigen" Boden) und Bernburg (als Beispiel für "tiefgründigen" Boden). Wie hat sich da die Bodenfeuchte seit Oktober jeweils verändert? Bildrechte: DWD / MDR Wissen

In Aue reichten also schon die Niederschläge bis Dezember, um den nicht so stark speicherfähigen Boden bis in einer Tiefe von anderthalb Metern voller Wasser zu machen. In Bernburg hingegen wurden zwar auch kontinuierlich immer tiefere Schichten gesättigt, aber alles dauert viel länger. Selbst jetzt im Februar ist die "Vollsättigung" (blaue Farbe) erst bei reichlich 70 Zentimetern Tiefe angekommen.