Gerade erst hatte eine Studie aus Kiel aufgezeigt, dass unsere moderne Zivilisation auf der Arbeit tiefgrabender Regenwürmer fußt. Ein Kieler Forschungsteam hatte Böden an einer archäologischen Fundstelle in der Ukraine analysiert. Dabei fanden sie heraus, dass tiefgrabende Regenwurm-Arten ständig organisches Material an die Bodenoberfläche geschoben hatten, wodurch über tausende Jahre Schicht für Schicht humusreiche Schwarzerde aufgebaut wurde. Das sei die fehlende Verbindung zwischen Mensch und Boden, schrieben die Forscher, ohne die Regenwürmer wäre unsere moderne Zivilisation nicht entstanden.

Denn nach der letzten Eiszeit waren sie weitgehend ausgestorben. Siedler aus Europa haben sie vermutlich eingeschleppt. Und jetzt beackern sie genau wie bei uns emsig den Boden, und haben als invasive Art in Nordamerika gewaltige Prozesse im Ökosystem angeschoben. Bakterien und Pilze, die für die Nährstoffaufnahme der Pflanzen wichtig sind, verändern sich oder verschwinden. Regenwürmer setzen Nährstoffe um, die ausgespült werden und in Seen landen. Sie verwerten die dicke Laubschicht, die normalerweise lange in amerikanischen Wäldern liegen bleibt.

Wie kann man das feststellen? Am besten über einen Vergleich. Und tatsächlich gibt es in Regionen um das kanadische Calgary, in denen es europäische Regenwürmer im Boden gibt, oder eben nicht. Eisenhauer und sein Team fingen also in den verschiedenen Regionen Insekten ein, mithilfe eines Vakuum-Sammlers. Mit diesen Geräten werden Insekten aus einem Zelt im Wald in ein Behältnis eingesaugt, ohne dass sie verletzt werden. Die Auswertung zeigte, dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen Regionen mit und solchen ohne Regenwürmer. Und zwar sowohl was Menge, Biomasse und Artenreichtum von Insekten angeht: Dort, wo es besonders viele Regenwürmer gab, sank die Zahl der Insektenindividuen um 61 Prozent, die Insektenbiomasse um 27 Prozent und der Artenreichtum um 18 Prozent. Diese deutlichen Unterschiede überraschten sogar die Wissenschaftler: "Wir hatten zwar erwartet, dass es einen Unterschied geben würde, aber nicht einen so deutlichen, und schon gar nicht in allen drei Bereichen, Biomasse, Insektenzahlen und Artenreichtum," sagt Studien-Erstautor Dr. Malte Jochem.