Register für Überlebende von Herz-Kreislauf-Stillstand

Zum einen, um die Akutversorgung beim Herz-Kreislauf-Stillstand zu verbessern, aber auch um später zu klären: Was können wir in der Klinik verbessern? Was sind die Parameter, an denen wir arbeiten können, um das Überleben und vor allem auch die neurologische Funktion des Patienten nach Wiederbelebung weiter zu verbessern?

Michael Preusch, Uniklinik Heidelberg