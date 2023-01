"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen": Eine Redensart, die auch für unser Wohlbefinden gilt. Denn das profitiert ganz stark von Ortswechseln und Reisen, wenn wir uns oft aus unserem gewohnten 25 Kilometer-Radius entfernen. Wenn unser Wohlbefinden sprechen könnte, würde es sagen: "Los, lass uns mal wegfahren." Je regelmäßiger man sich aus seinem Umkreis entfernt, um so besser fürs Wohlbefinden, so könnte man verknappt das Ergebnis einer britischen Online-Untersuchung zusammenfassen, die untersucht hat, ob sich Mobilität auf die Gesundheit auswirkt. Das scheint der Fall zu sein, denn die Untersuchung zeigt auf, dass Menschen, die regelmäßig außerhalb ihrer Alltagszone unterwegs sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit angeben, dass sie sich gesünder fühlen als die Befragten, die seltener ihre Alltagsumgebung verlassen (können). Diejenigen, die mehr verschiedene Orte besuchen, treffen mit größerer Wahrscheinlichkeit auch Freunde und Familie, was wiederum das Wohlfühlbefinden stärkt. Wer also regelmäßig "ausfliegt", um andere Orte plus Verwandte oder Freunde zu treffen, beflügelt indirekt die eigene Gesundheit.