Je regelmäßiger man sich aus seinem Umkreis entfernt, um so besser fürs Wohlbefinden, so könnte man verknappt das Ergebnis einer britischen Online-Untersuchung zusammenfassen, die erforscht hat, ob sich Mobilität auf die Gesundheit auswirkt. Das scheint der Fall zu sein, denn die Untersuchung zeigt auf, dass Menschen, die regelmäßig außerhalb ihrer Alltagszone unterwegs sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit angeben, dass sie sich gesünder fühlen als die Befragten, die seltener ihre Alltagsumgebung verlassen (können). Diejenigen, die mehr verschiedene Orte besuchen, treffen mit größerer Wahrscheinlichkeit auch Freunde und Familie, was wiederum das Wohlfühlbefinden stärkt. Wer also regelmäßig "ausfliegt", um andere Orte plus Verwandte oder Freunde zu treffen, beflügelt indirekt die eigene Gesundheit.

Nur ist der Zugang zu diesem "Gesundheits-Booster" dem Forschugnsteam zufolge ungleich verteilt. Wer beispielsweise ohne Auto lebt, ist auf öffentlichen Nahverkehr angewiesen und der ist je nach Region verschieden ausgestattet; auch der Faktor Geld spielt eine Rolle: Man muss sich die Mobilität auch leisten können. Im Norden Großbritanniens, wo die Online-Befragung durchgeführt wurde, zeigte sich den Forschern zufolge deutlich, dass ältere Altersgruppen weniger Orte besuchen können, was wiederum zu weniger sozialer Teilhabe und einem niedrigeren Gesundheitsniveau führe. Das Forschungsteam um Dr. Paulo Anciaes von der UCL Bartlett School of Environment, Energy & Resources in London sieht daher die Politik in der Pflicht, die Infrastruktur und Zugänglichkeit (Stichwort Geld) für Privatverkehr, Busse und Bahnen so zu gestalten, dass auch Ältere mobil bleiben können, was sich wiederum auf deren Gesundheit auswirke.