Das Team fand heraus, dass eine Sonnenexposition auch während eines verhältnismäßig kurzen Zeitraums zu einer weniger reichhaltigen Besiedlung von Proteobakterien auf der Haut führen könne, was zu einer geringeren Vielfalt des Mikrobioms auf dem größten menschlichen Organ führe. Eine solche rasche Veränderung der Mikrobiota-Diversität werde mit Krankheiten in Verbindung gebracht, so die Forschenden. Demnach wurde bereits ein Zusammenhang zwischen der Abnahme der Bakterienvielfalt in der Haut und Hautkrankheiten aus dem Bereich Dermatitis festgestellt.