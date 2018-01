In Deutschland galten Kegelrobben noch in den 1970er-Jahren als nahezu ausgestorben. Es ist wahrscheinlich vor allem der Mangel an geeigneten Rast- und Wurfplätzen, weshalb sie in der Nordsee vergleichsweise selten sind. Die größten Bestände gibt es vor den Küsten Großbritanniens, Islands und Neufundlands. Im Wattenmeer wachsen vor allem die Kolonien bei Terschelling, Helgoland und Amrum. In der Ostsee sind die Tiere aufgrund hoher Belastungen des Wassers mit Chlorkohlenwasserstoffen akut bedroht.