Keine Zauberkräfte, aber immerhin tagelangen Schutz gegen Insektenstiche verspricht ein Ring, den Wissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) entwickelt haben. Dem Team um Prof. Dr.-Ing. René Androsch gelang es, ein bewährtes Insektenschutzmittel mit Hilfe einer speziellen 3D-Drucktechnik kontrolliert in einem biologisch abbaubaren Kunststoff (Polymer) einzubringen und dieses Stoffgemisch in bestimmte Formen wie etwa einen Ring zu bringen. Die entsprechende Studie dazu erschien im "International Journal of Pharmaceutics" .

Üblicherweise werden sogenannte Repellents, also flüssige Wirkstoffe, die aufgrund ihres Geruchs eine abstoßende Wirkung auf Insekten haben, als Spray oder Lotion auf den menschlichen Körper aufgetragen. Bei der Entwicklung aus Halle wird jedoch das flüssige Repellent in einem festen Polymer "verkapselt", von dem aus das Insektenschutzmittel viel langsamer an die Umgebung abgegeben wird. Dadurch soll ein längerer Schutz gegen Mücken, Fliegen und andere lästige Insekten ermöglicht werden. "Die Grundidee ist, dass das Insektenschutzmittel dabei kontinuierlich verdampft, also an die Umgebung abgegeben wird, und dann eine Barriere gegen Insekten bildet", erklärt die Erstautorin der Studie Fanfan Du, eine Doktorandin der MLU.