Doch Verzweifeln oder einfach den Kopf in den Sand stecken gilt nicht trotz der so vertrackten Lage, sagen die Autorinnen und Autoren von "Earth for All: A Survival Guide for Humanity", darunter so renommierte Wissenschaftler wie Johan Rockström, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ( PIK ). Stattdessen haben die Forschenden in ihrem "Überlebenshandbuch für die Menschheit" fünf Maßnahmen entwickelt, bei deren Anwendung sowohl das Zwei-Grad-Ziel als auch eine Begrenzung der Weltbevölkerung auf neun Milliarden und eine Verringerung des Ressourcenverbrauchs sowie der extremen Armut möglich wären:

"Von den 100 möglichen Lösungen haben wir fünf miteinander verbundene Wendepunkte gefunden, die die einfachsten und effektivsten Lösungsansätze bieten", erklärt Johan Rockström. Sandrine Dixson-Declève, die Co-Präsidentin des Club of Rome, die an dem Guide mitgearbeitet hat, fügt hinzu, dass schon zwei bis vier Prozent des weltweiten Wirtschaftsproduktion reichen würden, um diese Ziele zu erreichen: "Das ist weniger als die aktuellen jährlichen Subventionen für den Abbau von fossilen Brennstoffen. Wir können es uns also locker leisten und schaffen damit auch noch Millionen von Arbeitsplätzen." Und Jayati Ghosh, Wirtschaftsprofessor an der University of Massachusetts, resümiert: "Viele Menschen, die bereits in Armut leben, erwartet die Hölle auf Erden. Darum ist 'Earth for All' nicht bloß ein Buch – es ist ein Aufruf zum Handeln."