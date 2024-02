Wissenschaftler prüfen Liebes-Sprachen-Theorie

Das Konzept stößt auf großen Zuspruch. Chapmans Ratgeber verkaufen sich gut, Online-Dating-Sites ermutigen Mitglieder, ihre bevorzugte Liebessprache zu teilen. 50 Millionen Menschen hätten den Online-Test gemacht und Videos mit dem Hashtag eine halbe Milliarde Aufrufe auf TikTok erreicht, erkennt Verhaltensforscherin Amy Muise von der York University an. "Es ist etwas, das die Menschen unkompliziert in ihren Alltag integrieren und ihrem Partner etwas über sich selbst mitteilen können."

Doch die Wissenschaftlerin kritisiert auch: "Chapmans Arbeit basiert auf einer sehr religiösen, traditionellen Stichprobe monogamer, heterosexueller Cis-Paare und spiegelt Momentaufnahmen einer Partnerschaft wider." Also prüfte Muise gemeinsam mit Kollegen der University of Toronto auf der Grundlage vorliegender Studien, ob wir alle wirklich eine bevorzugte Liebessprache haben.

Ausgewogene Liebessprache: Auf die Vielfalt kommt es an

Während in Chapmans Theorie die Sprachen der Liebe in Konkurrenz zueinander stehen, fanden Muise und ihr Team Studien, in denen die Befragten alle Ausdrucksformen der Liebe gleichermaßen wertschätzten. Daher empfiehlt sie, wie bei einer ausgewogenen Ernährung auf Vielfalt zu setzen und alle Ausdrucksformen der Liebe zu nutzen.

"Schließlich können sich die Bedürfnisse im Laufe der Zeit und je nach Situation ändern und unser Leben und unsere Beziehungen entwickeln sich schließlich weiter", sagt sie. Daher sieht sie auch andere Patentrezepte für eine glückliche Beziehung kritisch.

Stimmt die Beziehungsformel: Happy wife, happy life?

Beschert eine glückliche Frau ein glückliches Leben, wie es die Formel besagt? Um das herauszufinden, analysierten Muise und ihre Kollegen zwei Studien, in denen die Wahrnehmung heterosexueller Paare ausgewertet wurden: einmal in Form von Tagebüchern, einmal in Form von Jahresberichten über fünf Jahre hinweg. Das Ergebnis: Die Zufriedenheit beider Partner mit der Beziehung waren gleichermaßen wichtig.

Nicht glückliche Frau, glückliches Leben. Eher glückliche Partner, glückliches Haus. Amy Muise, Verhaltensforscherin, Universität York

"Basierend auf unseren Erkenntnissen denken wir, dass es weniger um ‚Glückliche Frau, glückliches Leben‘ als vielmehr um ‚Glücklicher Ehepartner, glückliches Haus‘ geht", lautet ihr Fazit.

Ungeplanter Sex ist weniger heiß als sein Ruf

Spontaner Sex ist weniger erregend, als gemeinhin angenommen wird. Zu diesem Ergebnis kam die Psychotherapeutin und Doktorandin Katarina Kovacevic in ihrer Studie in Zusammenarbeit mit Amy Muise. Dazu befragten sie 400 Paare online. Die meisten von ihnen fanden die Vorstellung von spontanem Sex zwar anregend, aber die tatsächliche Erfahrung empfanden sie nicht als herausragend.