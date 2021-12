Es ist ein beliebtes Hollywood-Szenario: Ein Himmelskörper fliegt auf die Erde zu und würde bei einem Einschlag katastrophale Schäden verursachen. In den 1990ern waren es Filme wie "Deep Impact" und "Armageddon", ganz aktuell behandelt die Netflix-Serie "Don't Look Up" dieses Thema. Und tatsächlich nähert sich derzeit ein Asteroid der Erde an und wird am 11. Dezember astronomisch gesehen nur einen Steinwurf von uns entfernt unterwegs sein. "4660 Nereus" heißt das Objekt, benannt nach einem griechischen Meeresgott und mit rund 300 Metern Durchmesser etwa so groß wie der Eiffelturm.