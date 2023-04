Ärztinnen und Ärzte in Polen haben einer Patientin eine fast hundert Kilogramm schwere Zyste entfernt. Der mit Flüssigkeit gefüllte Hohlraum habe sich an einem Eierstock der 24-jährigen Frau gebildet, teilte die Universitätsklinik im südostpolnischen Rzeszów am Donnerstag mit. "Das operierte Geschwulst hatte einen Durchmesser von etwa einem Meter", sagte die Ärztin Anna Bogaczyk von der Gynäkologie-Abteilung.

Nach Angaben des Krankenhauses hatte sich die Frau vor einer Woche in der Klinik eingefunden. Bei einer Körpergröße von 1,58 Meter brachte sie 182 Kilo auf die Waage. Die Untersuchungen seien sehr schwierig gewesen, da die Patientin wegen ihres enormen Bauchumfangs nicht in den Computertomographen gepasst habe. "Als Ärzteteam wussten wir nur ungefähr, mit was wir da zu tun haben", sagte Tomasz Kluz, Chef der Gynäkologie. Bei der Operation ließen die Ärzte rund hundert Liter Flüssigkeit ab und entfernten anschließend die Zyste. Weitere krankhafte Veränderungen im Becken oder Bauchraum stellten sie nicht fest. Die Patientin gab an, sie habe sich aus Angst nicht früher in die Klinik getraut.

2019: Riesen-Tumor in Altenburg entfernt

Ein ähnlicher Fall hatte sich 2019 in Ost-Thüringen ereignet, als ein 15 Kilogramm schwerer Tumor aus dem Körper einer 63-jährigen Frau entfernt wurde. Wie eine Sprecherin des Klinikums Altenburg mitteilte, bewältigten vier Chirurgen die erfolgreiche Operation in vier Stunden. Von dem Eingriff waren unter anderem auch die Bauchspeicheldrüse und die Milz betroffen gewesen. Den Ärzten gelang es, den riesigen Tumor komplett zu entfernen.

"Selbst an universitären Tumorzentren ist ein Tumor solchen Ausmaßes eine Seltenheit", betonte damals der leitende Chefarzt Rigo Voigt. Für den Mediziner war es bereits der zweite Riesentumor in seiner Zeit als Chefarzt für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie am Klinikum Altenburg. 2012 hatte er mit seinem Chirurgenteam bei einem 71-Jährigen einen Tumor mit einem Durchmesser von 37 Zentimetern und einem Gewicht von 21 Kilogramm entfernt.

Auch Hirntumore können extrem wuchern

Die Entfernung von Riesentumoren bei Patientinnen und Patienten sorgt weltweit immer wieder für Schlagzeilen. In Indien entfernten beispielsweise Hirnchirurgen 2018 den mit zwei Kilogramm bislang schwersten dokumentierten Hirntumor aus dem Kopf eines Patienten. Ein Jahr zuvor hatte eine Klinik im US-Bundesstaat Kalifornien einem Patienten sogar einen 59 Kilogramm schweren Tumor aus seinem Unterleib entfernt. Der schwergewichtige Mann aus Mississippi hatte die Wucherung 15 Jahre mit sich herumgeschleppt, weil er sie mit seiner Fettleibigkeit in Verbindung brachte.

2012 entfernten Ärzte in Vietnam einem 32-jährigen Krebspatienten sogar einen 90 Kilogramm schweren Tumor aus seinem Bein. Der Mann litt an einer seltenen genetischen Störung. Obwohl ihm bereits ein Teil seines Beines entfernt worden war, wuchs der Tumor unvermindert weiter. Wegen des gutartigen Geschwürs konnte der Mann zuletzt nicht mehr laufen und hatte Probleme beim Liegen. Der leitende Operateur, der US-Arzt McKay McKinnon aus Chicago, hatte im Jahr 2004 bereits eine Rumänin erfolgreich von einem 80 Kilogramm schweren Riesentumor befreit.