In der Stratosphäre, also den hohen Gasschichten oberhalb von zwölf Kilometern über dem Boden, klafft ein gewaltiges Loch: Der kanadische Forscher Qing-Bin Lu von der Universität Waterloo hat bei der Auswertung umfangreicher Daten von Satelliten und Bodenmessstationen ein Ozonloch von der siebenfachen Größe desjenigen festgestellt, das bisher über den Polen, vor allem über dem Südpol beschrieben wurde. Das jetzt entdeckte Loch befindet sich zwischen 30 Grad nördlicher und 30 Grad südlicher Breite, also über dem Äquator, beziehungsweise den Tropen. Da in diesen Breiten etwa die Hälfte der Weltbevölkerung lebe, seien die Effekte auf die Menschheit enorm.

Viele Wissenschaftler überrascht: Ozonloch über den Tropen wurde jahrelang übersehen

Im Jahr 2006 erreichte das Ozonloch über der Antarktis seine größte Ausdehnung. Die neue Arbeit eines kanadischen Forschers kommt zu dem Schluss, dass es über den Tropen ein sieben Mal größeres Ozonloch gibt. Bildrechte: imago/UPI Photo Ozonlöcher sind definiert als Bereiche, in denen der Stratosphäre mehr als 25 Prozent ihres sonst üblichen Ozonlevels verlorengegangen ist. Ozon, ein Molekül, das aus drei Sauerstoffatomen besteht, ist ein Gas, das vor allem in der Stratosphäre vorkommt und dort UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht filtert. Ohne Ozon gelangt mehr UV-Licht auf den Erdboden und schädigt dort die Hüllen von Pflanzen und Tieren. Zu hohe UV-Strahlung führt bei Menschen zu Sonnenbränden und langfristig zu Hautkrebs.

In den 1980er-Jahren hatten Forscher zum ersten Mal solche stark verminderten Ozonwerte in der Atmosphäre über den beiden Polen festgestellt. Als Ursache wurden Flur-Chlor-Kohlen-Wasserstoffe (FCKW oder englisch CFCs) ausgemacht, deren Einsatz in Kühlschränken und Sprühdosen daraufhin verboten wurde.

Da es sich beim Auf- und Abbau der Ozonschicht um einen dynamischen Prozess handelt, der nicht leicht zu messen ist, hätten vorangegangene Forscherteams ihre Daten nicht korrekt interpretiert, schreibt Studienautor Lu. Deshalb seien viele Wissenschaftler von der jetzigen Entdeckung sehr überrascht. Die jetzt im Fachjournal AIP Advances veröffentlichte Auswertung zeige dagegen klar, das im Zentrum des Lochs die Ozonwerte um etwa 80 Prozent reduziert seien, und dass das Loch bereits seit Mitte der 1980er-Jahre ganzjährig existiere.

Ozonloch könnte Einfluss auf Klimawandel haben.

Ein Nasa-Satellitenbild zeigt Großbrände im Amazonas-Gebiet im Jahr 2019. Bildrechte: NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin Lu glaubt, dass das tropische Ozonloch durch die gleichen Mechanismen entsteht, wie das antarktische. Das würde bedeuten, dass freigesetztes FCKW auch hier die Ozonschicht angegriffen hat. Dank des FCKW-Verbots sei der Abbau zwar verlangsamt worden, er gehe jedoch weiter. Grund dafür könnten aber auch weitere Mechanismen sein, wie die Rückstände großer Waldbrände in der oberen Atmosphäre. Auf diese Möglichkeit weisen unter anderem aktuelle Arbeiten von Forschenden des Leibniz Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) in Leipzig hin. Demnach könnten Waldbrände organische Moleküle in die Stratosphäre schleudern und dort chemische Prozesse zum Abbau des Ozons in Gang setzen.