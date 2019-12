Neben den totalen (3.173) oder partiellen (4.200) gibt es auch ringförmige Sonnenfinsternisse (3.596) und sogar die Sonderform der hybriden (569). Die partielle ist eine teilweise Bedeckung, die totale, wie der Name sagt, vollständig. Bei der ringförmigen, wie sie sie am 26.12. 2019 über Asien zu sehen ist, bleibt hinter dem Mond ein Feuerkranz zu erkennen, weshalb sie Feuerkranz-Finsternis genannt wird. Die hybride beginnt als ringförmige und ist zum Höhepunkt für eine kurze Zeit total und bedeckt die Sonne vollständig, sodass nur die Korona zu sehen ist.

Wenn Sie im kommenden Jahr eine totale Finsternis sehen wollen, dann müssen Sie vor Weihnachten nach Südamerika fliegen (oder segeln, wenn Sie Wert auf Ihren CO2-Fußbabdruck legen). Am besten nehmen sie am 14. Dezember Quartier im beliebten Badeort Las Grutas. Dort haben Sie – gutes Wetter vorausgesetzt - perfekte Sicht, wenn ab 12 Uhr der Mond die Sonne verdunkelt. Es ist die zweite totale Finsternis über Südamerika innerhalb kurzer Zeit. Denn bereits am 2. Juli 2019 erlebte die Region eines dieser seltenen Himmelsereignisse.