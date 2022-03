HIV und andere Infektionen Risikogruppe "Männer, die für Sex bezahlen"

Solche Fragen zu beantworten und daraus Handlungsempfehlungen für die Ärzteschaft abzuleiten, hat sich eine Forschungsgruppe unter Leitung von Nicola Döring, Professorin an der TU Ilmenau, zur Aufgabe gemacht.

Grundlage der Arbeit ist die Studie "Gesundheit und Sexualität in Deutschland" (GeSiD), bei der zwischen 2018 und 2019 knapp 5.000 Menschen befragt wurden. Weil unter diesen Menschen so gut wie keine Frauen waren, die angaben, jemals für Sex bezahlt zu haben, konzentrierte sich das Team nun auf die damaligen Antworten der 2.336 befragten Männer.

Heraus kam als erste Erkenntnis, dass mehr als ein Viertel der Männer schon mindestens einmal im Leben für Sex bezahlt hat (wobei als Bezahlung nur Geld gemeint ist, nicht etwa irgendwelche Geschenke oder Abhängigkeiten). In den letzten zwölf Monaten vor der Befragung hatten vier Prozent der Männer mindestens einmal Bezahlsex. Mit Abstand am häufigsten fand der Bezahlsex in Bordellen statt.