Die Mediziner gehen allerdings nach wie vor nicht davon aus, dass Corona wieder zu einem besonderen Problem für die öffentliche Gesundheit, sowie Arztpraxen und Kliniken führt. Auch die neuen Coronavarianten Eris und Pirola gelten nicht als problematisch. Die Bevölkerungsimmunität durch frühere Infektionen und Impfungen gilt als weitgehend stabil, so dass schwere lebensbedrohliche Infektionen sehr selten geworden sind. Aktuell werden zwar mehr als 1.700 Patienten gezählt, die mit Corona in Kliniken behandelt werden. Allerdings handelt es sich dabei nach Einschätzungen von Intensivmedizinern überwiegen um Menschen, deren Infektion erst durch Tests entdeckt wurde und die sich eigentlich wegen anderer Diagnosen in Behandlung befinden.