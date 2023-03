Klebsiella pneumoniae sind eigentlich nichts Besonderes. Die kleinen Stäbchenbakterien können den Milchzucker Laktose spalten und leben daher unter anderem im menschlichen Darm, aber auch sonst praktisch überall auf der Welt. Problematisch sind sie allerdings, wenn sie sich in Kliniken einnisten und Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln. Einige dieser Keime sind 2022 offenbar mit Geflüchteten und Kriegsverwundeten aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Das Robert Koch-Institut warnt daher in der aktuellen Ausgabe des Epidemiologischen Bulletins Kliniken vor der Gefahr.

Bakterien können sich gegen zwei der letzten noch wirksamen Antibiotika wehren

Während ein Teil des Anstiegs auch mit der Rücknahme von Corona-Maßnahmen zu tun haben dürfte, waren in 24 Prozent der Fälle Aufenthalte in der Ukraine entscheidend. "Uns ist aufgefallen, dass viele der betroffenen Proben einen Bezug zur Ukraine hatten, dass die entsprechenden Patientinnen und Patienten beispielsweise von dort geflüchtet waren oder als Kriegsverletzte in Deutschland ins Krankenhaus eingeliefert wurden", erklärt Niels Pfennigwerth vom Referenzzentrum.

Keine Hinweise auf lokale Übertragungen in Deutschland