Auch die Aktivität von Sars-CoV-2 liegt offiziell nur noch bei einer 7-Tage-Inzidenz von 11 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern und Woche. Die neue Veriante XBB.1.16, von der vermutet wird, dass sie in Indien ein neues Wachstum von Infektionen ausgelöst hat und die in den vergangenen Wochen auch in verschiedenen anderen Ländern aufgefallen ist, taucht in Deutschland weiterhin sehr selten auf. Bislang konnte sie laut dem RKI bis einschließlich Woche 14 nur insgesamt 24 Mal nachgewiesen werden.