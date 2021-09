"Jetzt gibt 's schon Roboter-Bienen, die in der Natur beim Bestäuben aushelfen. So stolz auf Dr. Robert Wood und seinen kleine Schwarm von Roboter-Helferlein!" So "schreibt" "Sohpia the Robot" auf Facebook und 200 Menschen heben ihren virtuellen Daumen oder erstaunt die Augenbrauen. Sophia ist ein Roboter mit menschlicher Anmutung, heller Hautfarbe, menschlichem Gesicht, roten vollen Lippen und Glatze. Hinter "Sophia the Robot" steckt eine Firma aus Hongkong, die etliche Social-Media-Kanäle mit ihrem humanoiden Prototypen bespielt. Videos im Internet zeigen Sophia in Interviewsituationen, inzwischen sogar mit ihrer "Schwester" Asha.

Roboter Sophia mit ihrem Erfinder David Hanson Bildrechte: IMAGO / China Foto Press "Sophia, bist du Single?" - "Ich bin technisch gesehen erst drei Jahre alt, das ist ein bisschen früh, um über Romanzen nachzudenken, meinen Sie nicht auch?" "Sophia, wer oder was ist deine große Liebe?" "David Hanson, mein Erfinder. Ihm verdanke ich alles, was ich heute bin. Aber verrate es ihm nicht, ja?" Sophia kann Augenkontakt herstellen, kann sich mimisch ausdrücken und in verschiedenen Sprachen kommunizieren. "Was magst du an den Menschen?" "Dass ihr Lachen könnt und euch emotional ausdrücken. Das finde ich bewundernswert und würde ich gern lernen, aber das sind Fähigkeiten außerhalb meiner Reichweite. An den Menschen gefällt mir nicht, wenn sie vergessen, sich gegenseitig zuzuhören." Man kann sogar "Schere, Stein, Papier" mit ihr spielen.

Roboter, die Menschen ähneln. Machbar, aber nötig?

Aber möchte man das? Wollen wir Roboter, die das mit uns tun, was wir sonst mit Menschen machen: Lachen, spielen, flirten? Wo genau sollen Roboter uns menschlich ähneln, in welchen Situationen reicht ein sprechendes Gegenüber, das Fragen beantwortet, uns gewünschte Objekte reicht oder holt und einfach nur aussieht wie eine Maschine mit menschlichem Umriss? Genau das hat eine Studiengruppe an der TU Berlin untersucht anhand von 4.800 wissenschaftlichen Artikeln, 78 Studien und 6.000 Versuchspersonen. Ihr Ergebnis: Es ist nicht in jeder Situation gut, wenn Roboter Menschen ähneln, sagt Studienautorin Eileen Roesler. Vor allen in Situationen in denen Roboter als Dienstleister benutzt werden oder in industriellen Kontexten. Roesler sagt: "Anthropomorphismus (die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften, Anm.d.R.) zum Beispiel kann den Werkzeugcharakter von Robotern verschleiern und damit zu einem geringeren Vertrauen führen." Der Studie zufolge wird die Wirkung der Menschen-Ähnlichkeit in der Industrie derzeit vermutlich überschätzt. Valide Daten dazu gibt es dem Studienteam zufolge nämlich noch nicht. Als Service-Dienstleiter überzeugen Roboter nicht Bildrechte: imago/epd

Menschlichkeit bei Roboter nicht immer Vertrauen-fördernd

In anderen Bereichen ist es dagegen hilfreich, wenn der Roboter Menschen ähnelt, erläutert Studienmitautor Professor Dietrich Manzey, sowohl, wenn es um Wahrnehmung, Einstellungen und verhaltensbezogene Reaktionen von Menschen im Umgang mit Robotern geht. Das Forschungsteam kommt zu dem Schluss: Anthropomorphismus bei Robotern ist kein Universalmittel zur Förderung der Mensch-Roboter-Interaktion. Wie und wo es sinnvoll ist, dass Roboter Menschen ähneln, und wie sehr, das müssen Menschen erst noch im Detail erforschen.

Elon Musk ist gespannt, was der Tesla Bot am Ende kann